Жителям Тюменской области разрешили гулять в лесах

17:28 29 июня 2026
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С 29 июня жители региона вновь могут свободно посещать леса, при этом пожароопасный сезон продлится до образования устойчивого снежного покрова, сообщили в деплеса ТО.

Отправляясь в лес, соблюдайте правила пожарной безопасности и бережно относитесь к природе: не разводите костры; не бросайте непотушенные спички и окурки; не оставляйте в лесу мусор, особенно стекло и легковоспламеняющиеся материалы; не проводите огневые работы.

Если обнаружили лесной пожар или задымление, сообщите об этом по телефону 8-800-100-94-00 или 112.

 

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