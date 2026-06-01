Жителям Тюменской области разрешили гулять в лесах

С 29 июня жители региона вновь могут свободно посещать леса, при этом пожароопасный сезон продлится до образования устойчивого снежного покрова, сообщили в деплеса ТО.

Отправляясь в лес, соблюдайте правила пожарной безопасности и бережно относитесь к природе: не разводите костры; не бросайте непотушенные спички и окурки; не оставляйте в лесу мусор, особенно стекло и легковоспламеняющиеся материалы; не проводите огневые работы.

Если обнаружили лесной пожар или задымление, сообщите об этом по телефону 8-800-100-94-00 или 112.