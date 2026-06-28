Агроном предупредила дачников о риске массовых болезней растений после дождливой погоды

Чтобы после дождей не остаться без урожая, дачникам необходимо срочно провести защитные мероприятия, сообщает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по региону Елена Шадрина.

Сюжеты с затопленными садами и огородами появились в соцсетях. Тюменка Инна рассказала, что вода стоит на участке, гибнут цветы, однолетники пострадали очень сильно. Влажная и теплая погода ускорила распространение инфекций.

– Инфекции распространяются молниеносно, и, если промедлить, о сборе сладкого урожая можно забыть, – предупреждает эксперт".

Агроном рекомендует обработать смородину и крыжовник препаратами на основе дифеноконазола ("Скор", "Раек", "Медея" или "Хранитель"). Сроки ожидания позволяют применить фунгициды даже незадолго до сбора ягод. На клубнике, где идет активное плодоношение, опрыскивать химией нельзя – единственный выход механический сбор и уничтожение пораженных серой гнилью ягод.

В сырую погоду активно размножается тля, поэтому на деревьях и цветах агроном советует применять баковые смеси из инсектицидов и фунгицидов.

Помимо болезней, ливни принесли проблемы для корней растений. Дожди слежали почву, перекрыв доступ кислорода, поэтому необходимо срочное рыхление. Вода вымыла из грунта полезные макроэлементы, о чем сигнализирует пожелтение листьев. Решение – подкормка комплексными составами (азот+фосфор+калий), - сообщает Тюменская область сегодня.