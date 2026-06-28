Агроном предупредила дачников о риске массовых болезней растений после дождливой погоды

15:36 28 июня 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Чтобы после дождей не остаться без урожая, дачникам необходимо срочно провести защитные мероприятия, сообщает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по региону Елена Шадрина.

Сюжеты с затопленными садами и огородами появились в соцсетях. Тюменка Инна рассказала, что вода стоит на участке, гибнут цветы, однолетники пострадали очень сильно. Влажная и теплая погода ускорила распространение инфекций.
– Инфекции распространяются молниеносно, и, если промедлить, о сборе сладкого урожая можно забыть, – предупреждает эксперт".

Агроном рекомендует обработать смородину и крыжовник препаратами на основе дифеноконазола ("Скор", "Раек", "Медея" или "Хранитель"). Сроки ожидания позволяют применить фунгициды даже незадолго до сбора ягод. На клубнике, где идет активное плодоношение, опрыскивать химией нельзя – единственный выход механический сбор и уничтожение пораженных серой гнилью ягод.

В сырую погоду активно размножается тля, поэтому на деревьях и цветах агроном советует применять баковые смеси из инсектицидов и фунгицидов.

Помимо болезней, ливни принесли проблемы для корней растений. Дожди слежали почву, перекрыв доступ кислорода, поэтому необходимо срочное рыхление. Вода вымыла из грунта полезные макроэлементы, о чем сигнализирует пожелтение листьев. Решение – подкормка комплексными составами (азот+фосфор+калий), - сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: садоводы , советы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2026