Инновационные разработки открывают новые возможности для нефтегазовой отрасли

Тюменский "НОВАТЭК НТЦ" стал центром обсуждения будущего российской нефтегазовой отрасли. Главная тема Технологических дней "Синергия и партнерства: инструменты повышения эффективности".

- Конференция собрала представителей практически всех нефтегазовых компаний и буровых подразделений, которые нам интересны как действующие, так и потенциальные заказчики. Мы представили наши разработки, начиная от системы верхнего привода, проект которой мы осуществили с помощью поддержки Инвестагенства Тюменской области, до концептуальных новинок в области роботизации и автоматизации процесса бурения - это роботизированный комплекс спуско-подъемных операций и собственные программные продукты, применяемые на буровых установках, - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

По мнению участников технологических дней именно партнерство в нефтегазовой отрасли и промышленности сейчас обеспечивают создание новых технологий.

- На одном из обсуждений был приведен отличный пример результативного взаимодействия между крупной федеральной компаний Норкем, чья специализация производство специальных химических продуктов для различных отраслей промышленности, и тюменской компанией Неомаш. Наши инноваторы сумели предложить свою разработку, которая до этого просто отсутствовала на российском рынке. Сейчас сотрудничество двух предприятий вышло на новый уровень, речь идет о создании нового производства. Так и должны работать участники Нефтегазового кластера, когда малые инновационные компании предлагают свои продукты для крупного бизнеса. И Тюменская область с помощью будущего Межвузовского кампуса готова взять на себя роль стратегического координатора для вывода новых технологий на нефтегазовые рынки, обеспечивая прямую связь между государством, разработчиками и недропользователями,— сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.