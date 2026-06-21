Бдительные жители сообщают о случаях парковки автомобилей на детских площадках

Жители Тюмени сообщают о нарушителях правил парковки, оставивших свои автомобили на детских игровых или спортивных площадках. Обращения поступают на портал "Тюмень – наш дом".
Бдительные граждане зафиксировали нарушения на улицах Депутатской, Попова, Омской, Молодежной, Холодильной, Московском тракте и т.д. В сообщениях они указывают госномер автомобиля, четкое время парковки не по правилам, прилагают фото.
Пользователи могут не только оставить свои обращения, но и поддержать другие. Все они рассматриваются в обязательном порядке. Когда появится статус "Проблема решена", можно поставить оценку.
Также на портале жители сообщают о брошенных разукомплектованных автомобилях в соответствующей категории. В частности, сигналы поступали с улиц Гастелло, Чернышевского, Щербакова, Энергостроителей, Широтной и др., - сообщает Вслух.ру.
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