Дачников предупредили о штрафах, которые могут омрачить летний сезон

Какие нарушения Земельного кодекса считаются критическими и как работает механизм лишения собственности, рассказали эксперты.

Дачный участок — объект со строгими правилами эксплуатации. Сегодня контролирующие органы — от Росреестра до пожарного надзора — все чаще обращают внимание на то, что происходит за заборами СНТ.

По словам экспертов, штрафы для садоводов чаще всего делятся на четыре категории: земельные, строительные, ветеринарные и природоохранные.

"Наиболее распространенное нарушение — это самовольный захват прилегающих территорий. Дачники расширяют свои владения за счет незанятых участков, общих проходов и дорог", — поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Также в зоне риска оказываются владельцы "нецелевых" построек. Например, если на садовом участке без разрешения возведен коммерческий объект или капитальное здание стоит слишком близко к забору соседа, нарушая противопожарные нормы. Отдельный блок проблем — животноводство. Содержание коз, свиней или КРС на участках, где это запрещено санитарными нормами, также карается законом.

"Критически важно следить за экологией: размещение туалетов и компостных ям ближе установленных норм к источникам воды, слив стоков в неположенные места или складирование мусора на заброшенных участках — все это основания для санкций", — добавляет эксперт.

Самая суровая мера — изъятие участка — является крайней, но вполне реальной перспективой. Согласно Земельному кодексу РФ, лишиться собственности можно по трем основным причинам: систематическое нарушение законодательства (например, свалка на участке), использование земли не по назначению или ее полное неиспользование.

Для тех, кто планировал построиться, но забросил процесс, есть четкие сроки.

"Если участок, предоставленный для жилищного или иного строительства, не используется в течение трех лет, это становится основанием для разбирательства. Для садовых участков понятие „неиспользование“ трактуется шире: если на земле не ведется никакой хозяйственной деятельности, нет посадок и участок не содержится в порядке, собственник попадает в зону риска", — отмечает Дмитрий Морковкин.

Процесс лишения прав собственности не происходит в одночасье. Это сложная юридическая цепочка, которая начинается с жалобы соседей или плановой проверки Росреестра, - сообщает АиФ-Тюмень.