Тюменцам рассказали, в каких случаях стоит задуматься о смене работы в 2026 году

Рынок труда в Тюменской области, как и по всей стране, в 2026 году переживает непростые времена. Компании ищут универсалов, а кандидаты с "причесанными" с помощью искусственного интеллекта резюме не всегда проходят личное собеседование. Об этом изданию "Тюменская область сегодня" сообщают эксперты рынка.

По состоянию на 10 июня 2026 года в регионе заявлено 27,1 тысячи вакансий, а уровень регистрируемой безработицы составляет всего 0,37% – это чуть более 2,8 тысячи человек. Однако с начала года за содействием в поиске работы обратились 18 772 человека, а трудоустроено лишь 7 222 – меньше половины.

– Я ушла с неплохой должности, отработав около месяца. Потому что мне сказали выйти в выходной. Вторую работу я покинула, как только руководитель позволил себе повысить голос. Следующую работу я искала почти полгода и только начала. Полагаю, надо быть менее эмоциональной, – рассказала о своем опыте 22-летняя тюменка Валерия.

Доцент, профессор кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Фролова полагает, что если ощутим необоснованный негатив со стороны коллектива или руководства, стоит подыскать другое место. Самой безопасной стратегией в 2026 году она считает параллельный поиск: оставаясь на текущем месте, анализировать вакансии, обновлять резюме и принимать предложение только после полного согласования.

Руководитель HR-агентства Злата Похалуева уверена, что менять работу стоит тому, у кого редкая экспертиза, а рядовым специалистам лучше держаться за стабильное место. По ее словам, поводом для ухода может стать отсутствие роста, системное обесценивание, задержки зарплат или предложение с прибавкой от 30%, - сообщает Тюменская область сегодня.