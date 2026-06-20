Тюменьстат определил 12 отраслей с самыми высокими зарплатами в регионе

В Тюменской области средняя зарплата составляет 96 581 руб. в месяц. В некоторых сферах платят значительно больше.
По данным Тюменьстата, самые высокие зарплаты в Тюменской области:
244 911 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;
239 897 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
237 311 руб. - добыча нефти и природного газа;
187 955 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;
156 456 руб. - производство машин и оборудования;
148 756 руб. - научные исследования и разработки;
139 078 руб. - деятельность финансовая и страховая;
137 881 руб. - производство кокса и нефтепродуктов;
125 141 руб. - производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
122 229 руб. - деятельность в области информации и связи;
115 567 руб. - производство электрического оборудования;
107 814 руб. - ремонт и монтаж машин и оборудования.
В статистике указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника.
Также стало известно, что в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего выросли зарплаты в производстве текстильных изделий (на 80,3%), производстве напитков (на 27,3%), административной деятельности (на 22%), производстве лекарственных средств (на 18,7%), финансовой и страховой деятельности (на 18,2%), - сообщает Вслух.ру.
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