Тюменьстат определил 12 отраслей с самыми высокими зарплатами в регионе

В Тюменской области средняя зарплата составляет 96 581 руб. в месяц. В некоторых сферах платят значительно больше.

По данным Тюменьстата, самые высокие зарплаты в Тюменской области:

244 911 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;

239 897 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

237 311 руб. - добыча нефти и природного газа;

187 955 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;

156 456 руб. - производство машин и оборудования;

148 756 руб. - научные исследования и разработки;

139 078 руб. - деятельность финансовая и страховая;

137 881 руб. - производство кокса и нефтепродуктов;

125 141 руб. - производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

122 229 руб. - деятельность в области информации и связи;

115 567 руб. - производство электрического оборудования;

107 814 руб. - ремонт и монтаж машин и оборудования.

В статистике указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника.

Также стало известно, что в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего выросли зарплаты в производстве текстильных изделий (на 80,3%), производстве напитков (на 27,3%), административной деятельности (на 22%), производстве лекарственных средств (на 18,7%), финансовой и страховой деятельности (на 18,2%), - сообщает Вслух.ру.