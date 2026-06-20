Жителей приглашают в Ялуторовск на мастер-классы, экскурсии и исторические программы выходного дня

20 и 21 июня гости Ялуторовского музейного комплекса смогут погрузиться в атмосферу разных эпох и создать собственный аромат по сибирским традициям.

Участники мероприятия "Стиль жизни" в "Доме природы" узнают о роли ароматов в быту и создадут собственный уникальный запах в виде саше или эфирного масла, который заберут с собой на память.

"В здании музея "Дом природы" располагался сад купеческой семьи, затем первая аптека города. Сегодня мы развиваем эту традицию в рамках будущего проекта "Зелейные лавки" – прообразов аптек на Руси, где торговали травяными зельями. На "Стиле жизни" гости узнают о роли ароматов в быту наших предков, целебных свойствах местных растений и связанных с ними легендах. В финале каждый создаст уникальный аромат и заберет его домой не просто в качестве сувенира, а как результат погружения в традиции региона", – подчеркнула историческую связь площадки с тематикой мероприятия директор музейного комплекса Анна Стрельцова.

20 июня, программа начнется с экскурсии "Декабристы в Ялуторовске" в 14 часов в Краеведческом музее. Гости познакомятся с историей ссыльных декабристов и их вкладом в развитие города. Музейщики расскажут обо всем, от просветительских инициатив до бытовых новшеств, которые они привнесли в провинциальную жизнь.

В 15 часов 30 минут, в музее "Торговые ряды" пройдет мастер класс "Пряничные традиции". Участники освоят старинные техники приготовления и декорирования пряников, как делали это ялуторовские мастера сто лет назад, почувствуют аромат свежей выпечки и заберут свои кулинарные творения с собой.

Кульминацией субботнего дня станет мероприятие "Стиль жизни" в 16 часов в "Доме природы". Здесь гости погрузятся в мир сибирских ароматов: узнают, какие травы росли в окрестностях Ялуторовска, как их использовали в домах наших предков для уюта и здоровья, услышат крестьянские легенды о силе природных запахов. Практическая часть позволит каждому смешать собственные эссенции и создать индивидуальный аромат в форме саше или эфирного масла в специальной емкости.

21 июня, в 12 часов в музее "Торговые ряды" стартует мастер класс "Легенда мыловара". Участники изучат старинные рецепты мыловарения, освоят базовые техники и создадут ароматные изделия своими руками с возможностью подобрать запах по своему вкусу.

Завершит программу экскурсия "Ялуторовск советский" в 14 часов в Краеведческом музее. Посетители перенесутся в атмосферу 1970 х годов. На экспозиции они увидят воссозданный интерьер квартиры ялуторовской семьи, познакомятся с предметами быта той эпохи: от лампового телевизора "Рассвет" и радиолы до авоськи с продуктами на ручке холодильника "Мир". На полках гостей ждут вафли и конфеты местного Горпищекомбината – легендарные "Гулливер" и "Птичье молоко" с трехцветной начинкой. Атмосферу дополнят виниловые пластинки, журналы и школьная форма в шифоньере – все, чтобы прочувствовать дух времени, когда Ялуторовск рос и преображался, - сообщает Тюменская линия.

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