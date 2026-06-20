Российских пенсионеров в 2026 году ждут плановые перерасчёты и индексации выплат

В отличие от стандартной индексации пенсий на фиксированный процент, перерасчет всегда индивидуален. В 2026 году график таких изменений уже намечен: основные выплаты распределятся между августом и октябрем. Главное удобство для граждан — подавать заявления в Социальный фонд России (СФР) не придется, все произойдет автоматически.

Первая волна коснется тех, кто продолжал официально трудиться в 2025 году. Размер прибавки привязан к пенсионным баллам (ИПК), заработанным за прошлый год.

"Суть этой прибавки в том, что Социальный фонд ежегодно пересчитывает размер страховой пенсии с учетом взносов, поступивших за прошлый год. В 2026 году перерасчет проводится на основе данных за 2025 год. Учитывается не более трех баллов. Поскольку с 1 января 2026 года стоимость одного коэффициента составит 156,76 рубля, максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц", — поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

В этот же день, 1 августа, вырастут выплаты и по накопительным пенсиям за счет полученного инвестиционного дохода. Пожизненная накопительная пенсия (для тех, кто формировал ее в 2002–2013 годах) увеличится на 17,3%. Срочная выплата (для участников программы софинансирования или использовавших маткапитал) подрастет на 19,3%.

Третий этап затронет военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств (МВД, Росгвардия, ФСИН, ФСБ). С 1 октября их пенсии проиндексируют. Хотя точный коэффициент правительство утвердит позже, ожидается, что он составит около 4–5%. При средней военной пенсии в 35 000 рублей люди увидят прибавку в размере 1 400 – 1 750 рублей, - уточняет АиФ-Тюмень.

Бонусы могут суммироваться. Если военный пенсионер в отставке работал "на гражданке" в 2025 году и имеет накопительный счет, он получит все три надбавки. Однако эксперт предупреждает о "подводных камнях".