Что можно увидеть в музее древнего моря под Тюменью?

Фото предосталено курортом "Сибирь"

Постоянная экспозиция "Древнее море Тюмени" открылась на курорт "Сибирь", в коллекции подлинные археологические и палеонтологические находки, обнаруженные на территории Тюменской области. Экспозиция сочетает научную достоверность и интерактивный формат подачи информации, делая знакомство с древним прошлым региона интересным как для любого возраста.

Составителем коллекции является Павел Ситников — известный тюменский ученый-натуралист, биолог, профессиональный путешественник, сталкер и популяризатор науки, посвятивший свою жизнь изучению дикой природы региона, палеонтологии и организации эко-туризма. По его словам, музей - это прекрасная возможность узнать больше о той земле, где живем. открытие его на курорте он считает символичным - здесь ежедневно используют наследие древнего моря - минеральную воду и сапропелевые грязи.

Михаил Илий, гендиректор курорта "Сибирь":

Идея создания музея появилась после обнаружения на территории курорта, в районе Караульной горы, удивительных находок. Благодаря работе исследователей под руководством Павла Сергеевича Ситникова удалось собрать коллекцию свидетельств того времени, когда на месте современной Западной Сибири находилось древнее море. Символично, что музей открылся именно у нас. Сама атмосфера этого места являются частью истории нашего края. Здесь прошлое и настоящее соединяются, открывая новые возможности для познания и отдыха.

Экспозиция помогает наглядно показать, как менялась территория Западной Сибири на протяжении миллионов лет, популяризирует научные знания и способствует развитию интереса к древней истории Тюменской области. В числе ключевых экспонатов музея осколок метеорита, фрагменты дна древнего моря, различные окаменелости и предметы быта древних цивилизаций. Выставка в свободном доступе для всех, кто отдыхает на курорте, а принимает курорт ежегодно около 35 тысяч гостей.