Более 60 мероприятий за три дня проведут в Тюмени в честь 440-летия города

План празднования 440-летия Тюмени и мероприятия, которые пройдут в городе с 24 по 26 июля, депутаты Тюменской городской думы обсудили на очередном заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука.

С обширным докладом о подготовке к празднованию юбилея Тюмени выступили замглавы города Яна Зубова. Она отметила, что в планах на год к этой знаменательной дате приурочено более трехсот мероприятий разного уровня, масштаба и формата, 63 пункта из данного списка уже выполнены, основные — 62 на 21 площадке — пройдут в дни празднования, с 24 по 26 июля. Активно работает оргкомитет. 24 июля состоится торжественное мероприятие в часть дня города, чествование новых почетных граждан и театрализованное представление "Эпоха Тюмени". В этот же день стартует заседание ассоциации "Города Урала". С 24 по 26 июля на Цветном бульваре будет идти фестиваль "Пикник книг".

Главной концертной площадкой будет площадь 400-Летия Тюмени. Официальное открытие праздника здесь состоится в полдень 25 июля. Днем выступит ансамбль "Песняры", вечером — Хор Турецкого и "Сопрано". 26 июля концерты продолжатся: выступит ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, в планах на вечер — звезда российской эстрады. Спортсмены и любители физкультуры тоже смогут выбрать для себя мероприятие по душе, поучаствовать в забегах, турнире по силовым видам спорта, ярким акцентом станет фестиваль молодежных субкультур "Уличная классика". Еще будет 440-килограммовый торт и фестиваль фейерверков. Подробно с программой празднования можно ознакомиться на сайте "Афиша Тюмени". Яна Зубова отметила, что в организации масштабных празднеств и формировании интересной событийной повестки активно участвуют партнеры, чем помогают создавать в городе праздничную атмосферу.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, как будет организована работа общественного транспорта. Порядка 35 дополнительных автобусов выйдут на линии в праздник, при этом все автобусы будут работать по графику рабочих, а не выходных дней.

Николай Моисеев акцентировал внимание на жителей микрорайонов — там тоже будут праздничные мероприятия и программы, заверили депутата в администрации города.

Вадим Долгих и Георгий Муратов сочли необходимым напомнить, что в праздники нужно особое внимание уделить безопасности участников мероприятий и в целом общественному порядку, прежде всего — на пешеходной улице Дзержинского, где многолюдно даже в будни.

Степан Киричук отметил масштабность и разнообразие культурно-массовых мероприятий, насыщенность предстоящей праздничной повестки. Он попросил представителей администрации города дать пояснения по возникшим у депутатов вопросам, в том числе дать информацию о том, как будут создавать праздничное настроение жителям микрорайонов.

"В Тюмени ведется огромная работа на этапе подготовки и проведения всех праздничных событий, мероприятий, за три дня запланировано только основных 62 мероприятия! Мы понимаем, какой колоссальный, просто огромнейший человеческий ресурс задействован, насколько это сложная работа. Пусть праздник у нас пройдет на достойном уровне, всем нам успехов в реализации этих планов", - прокомментировала обсуждение вопроса председатель думы Светлана Иванова.