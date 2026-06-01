Тюменский врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать летние отеки

Отеки - чаще всего это результат жары, избытка соли или долгого стояния. Если отеки не проходят после отдыха, коррекции питания и нормализации питьевого режима – это повод насторожиться, - поясняет врач-эндокринолог Юлия Евгеньевна Батракова.

– Частые отеки действительно могут быть сигналом, что с организмом что-то не так. Особенно если они не исчезают после ночного сна, – предупреждает врач. – За привычной припухлостью могут скрываться системные заболевания.

Хроническая сердечная недостаточность – сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в ногах.

Заболевания почек – нарушается выведение жидкости и солей, отеки появляются на ногах и вокруг глаз.

Цирроз печени – снижается синтез альбумина, жидкость накапливается в животе и ногах.

Гипотиреоз – замедляется обмен веществ и циркуляция жидкости, отеки становятся плотными.

Варикозная / хроническая венозная недостаточность – венозные клапаны не работают, кровь скапливается в ногах.

Нарушение лимфооттока – лимфатическая система не справляется с отведением жидкости.

Аллергические реакции – отек как часть иммунного ответа (отек Квинке, крапивница), - сообщает Тюменская область сегодня.