Тюменский врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать летние отеки

Отеки - чаще всего это результат жары, избытка соли или долгого стояния. Если отеки не проходят после отдыха, коррекции питания и нормализации питьевого режима – это повод насторожиться, - поясняет врач-эндокринолог Юлия Евгеньевна Батракова.
– Частые отеки действительно могут быть сигналом, что с организмом что-то не так. Особенно если они не исчезают после ночного сна, – предупреждает врач. – За привычной припухлостью могут скрываться системные заболевания.
Хроническая сердечная недостаточность – сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в ногах.
Заболевания почек – нарушается выведение жидкости и солей, отеки появляются на ногах и вокруг глаз.
Цирроз печени – снижается синтез альбумина, жидкость накапливается в животе и ногах.
Гипотиреоз – замедляется обмен веществ и циркуляция жидкости, отеки становятся плотными.
Варикозная / хроническая венозная недостаточность – венозные клапаны не работают, кровь скапливается в ногах.
Нарушение лимфооттока – лимфатическая система не справляется с отведением жидкости.
Аллергические реакции – отек как часть иммунного ответа (отек Квинке, крапивница), - сообщает Тюменская область сегодня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru