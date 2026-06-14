Эксперты назвали питание одним из ключевых факторов хронической усталости

Популярные продукты и напитки способны истощать внутренние ресурсы организма, лишая его защиты от стресса, считает клинический нутрициолог Татьяна Борейко.

Главную угрозу представляет чрезмерное потребление сахара, который сегодня содержится в большинстве готовых изделий. Он не только провоцирует перепады настроения, но и активно снижает уровень магния. Также негативно на состояние нервной системы влияют кофе, чай и алкоголь, которые способствуют вымыванию микроэлементов и разрушению запасов витаминов группы B, - сообщает Мегатюмень.

"Проблема не в самом сахаре, а в его количестве. Сегодня он содержится практически во всех продуктах. Сахар снижает уровень магния, влияет на баланс микроэлементов и усиливает перепады настроения", — рассказала клинический нутрициолог.