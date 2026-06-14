Ученые опровергли миф о том, что комары выбирают жертв по цвету кожи или волос

12:26 14 июня 2026
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Комары выбирают цель за десятки метров. Отбор основан на сложном химическом анализе. Кровопийцы ориентируются на облако углекислого газа, которое мы выдыхаем, а затем переходят к "дегустации" на расстоянии.

Энтомолог Василий Плотников рассказал, что глобальное потепление и урбанизация заставляют насекомых все чаще делать выбор в пользу человека, а не животных.
"Комар „прислушивается“ к химическому „портрету“ добычи: поту, влажности и даже температуре тела. Только после этого самка уже делает выбор: кусать или не кусать", — рассказывает специалист.

При этом самцы комара остаются вегетарианцами, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Их ротовой аппарат не способен проколоть кожу человека или теплокровных животных. Это связано с особенностями их анатомии", — поясняет эксперт, уточняя, что кровью питаются только самки, причем одна особь способна укусить человека до 30 раз за сутки.

Теги: здоровье
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