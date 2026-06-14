Тюменцам объяснили, почему массаж стоп называют "пультом управления" организмом

Специалист по работе с лицом и телом, тренер преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова рассказала, как через ноги воздействовать на весь организм.

– Стопы – это не просто "конечная точка" нашего тела. Это его фундамент, пульт управления и зеркало здоровья, – подчёркивает специалист.

Евгения Кузнецова пояснила, в каждой стопе – 26 костей, то есть в сумме 52 на две стопы – это 25 % от всего скелета человека. Также в ступнях находятся 33 сустава и более 100 мышц, сухожилий и связок.

Также через стопы проходят пять основных линий, влияющих на общее состояние тела: поверхностная задняя и фронтальная линии, латеральная или говоря иначе боковая линия, а также спиральная линия, создающая своеобразную "петлю" под стопой, - сообщает Мегатюмень.



– Гибкая, мягкая стопа – это здоровый позвоночник и лёгкая походка без болей, – добавила Кузнецова.

Через ступни проходят шесть ключевых энергетических каналов – почек, печени, селезенки, желудка, желчного и мочевого пузыря. Воздействие на них помогает нормализовать поток энергии. Специалист подчеркнула немаловажный факт: на ступне расположено свыше 70 000 нервных окончаний и множество биологически активных точек.

1. Юн цюань – точка почек, расположенная в центре свода и именуемая "источником жизненной силы". Массаж этой зоны помогает снять тревожность, справиться с бессонницей и вернуть тонус;

2. Тай чун – точка печени. Способствует снижению стресса, облегчает головные боли и нормализует давление.

По словам Евгении Кузнецовой, стопа представляет собой проекцию органов тела:

• пальцы – голова, зрение, слух и зубы;

• подушечка под пальцами – лёгкие и сердце;

• свод стопы – позвоночник;

• центр стопы – органы пищеварения;

• пятка – органы малого таза, - сообщает Мегатюмень.