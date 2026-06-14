Специалисты рассказали, как сдержать развитие гипертонии без лекарств на ранних этапах

Повышенное давление в пожилом возрасте нормально – миф. В этот период контроль за состоянием сосудов становится жизненно необходимым. Эксперты предостерегают от использования "бабушкиных" способов лечения, таких как горячие ванны или спиртное, - сообщает АиФ-Тюмень.

Как поясняет Кардиолог Тюменского кардиоцентра, к.м.н. Марина Каюмова, на начальном этапе болезнь можно взять под контроль, скорректировав образ жизни.

"Важно понимать, что на ранних стадиях нормализовать состояние иногда удается даже без таблеток — через снижение веса, ограничение соли, полноценный сон и умеренные аэробные нагрузки, такие как плавание или скандинавская ходьба. Однако если гипертония уже сформировалась, медикаментозное лечение чаще всего становится необходимым на долгие годы", — предупреждает доктор.