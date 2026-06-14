Реанимация требует участия не только врачей, но и поддержки близких людей

В медицине поощряют присутствие родителей в реанимации. Голос родного человека, музыка и прикосновения становятся частью ранней реабилитации. Несмотря на тяжесть состояний, детские компенсаторные механизмы позволяют врачам совершать почти невозможное — например, восстанавливать пациентов после падений с высоты.

В практике врачей-реаниматологов детского стационара ОКБ №2 есть случаи, которые можно назвать чудом. Один из примеров — история девочки-подростка, выпавшей с 10-го этажа, несмотря на тяжесть травм, ей удалось не просто выжить, а уйти домой из больницы на своих ногах, - сообщает КП-Тюмень.

"Мы не знаем точно, что дети чувствуют в коме, но видим реакцию: учащается пульс, текут слезы. Мы вытягиваем их "за пятку" с того света, и они уходят домой на своих ногах", — рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации детского стационара ОКБ №2 Оксана Зайцева.