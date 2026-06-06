Как накопить на отпуск всего за три месяца, посоветовали экономисты

Эксперт доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин выделяет три базовые стратегии накопления на отпуск.

1. "Прямое накопление": расчет необходимой суммы (например, 120 000 рублей) и строгое ежемесячное откладывание доли бюджета (по 40 000 рублей). Плюс метода в прозрачности, минус — в отсутствии дополнительного дохода от лежащих "под подушкой" средств.

2. "Увеличение доходов". Она подразумевает поиск временных подработок, фриланса или продажу ненужных вещей, что позволяет накопить на отпуск, не урезая повседневный бюджет.

3. "Оптимизация расходов", где средства аккумулируются за счет отказа от импульсивных покупок, вредных привычек и лишних подписок. По мнению эксперта, наиболее эффективной является комбинированная модель, распределяющая нагрузку на все источники.

Для размещения средств профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Сергей Толкачёв рекомендует использовать инструменты с высокой ликвидностью. Например, накопительный счет, в этом случае деньги доступны в любой момент, а на остаток капает процент. Можно рассмотреть и краткосрочный вклад (3 месяца), он дает более высокую ставку и дисциплинирует, так как средства "заморожены". Еще один вариант — виртуальные "копилки" в мобильных банках: удобны для визуализации прогресса и мелких сумм, - сообщает АиФ-Тюмень.