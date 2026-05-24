Садоводам рекомендуют заранее продумать схему посадок на участке

Правила севооборота (чередование культур) рекомендуют использовать тюменским дачникам. Каждое растение забирает из почвы определенные питательные вещества, что может через несколько лет истощить запасы необходимых элементов. На участке, где долго растет одна культура, накапливаются возбудители заболеваний, его осваивают вредители.

Отличным предшественником всегда выступает пар – незанятый, но обрабатываемый участок. Если он был засеян сидеральными культурами (озимая рожь, овес или горчица), почва еще и обогатилась за счет зеленых удобрений. Также для всех растений будет благоприятным размещение после бобовых, благодаря деятельности азотофиксирующих клубеньковых бактерий, которые обогащают почву азотом.

Следует избегать в севообороте культур одного семейства. Например, томаты после картофеля, тоже относящегося к пасленовым, будут медленно расти и плохо развиваться.

А теперь коротко о самых популярных культурах и их предшественниках. Картофель. Отличными предшественниками будут бобовые, капуста, лук, чеснок, огурец, кабачок и тыква; нежелательными – томат, перец, баклажан.

Томат. Смело сажайте после бобовых, зелени, капусты, лука, чеснока и моркови. Не рекомендуется выращивать томаты после картофеля, баклажана, перца.

Огурец. Бобовые, капуста, картофель, лук и чеснок выступят качественными предшественниками в отличие от баклажана, моркови, перца и томата.

Капуста. Неплохо размещать капусту после бобовых, картофеля, лука и моркови. Хуже развиваются растения после редиса, свеклы, тыквы и томата.

Лук. Предшественниками лука могут выступать практически все культуры, кроме зелени и моркови. То же касается и чеснока.

Морковь. Нежелательно расположение в севообороте моркови после моркови и свеклы.

Свекла. Свекла плохо проявляет себя на участках, ранее занимаемых капустой, картофелем и свеклой, - сообщает АиФ-Тюмень.