Школьники Тюмени участвуют в изготовлении антидроновых одеял для СВО

185 заготовок для антидроновых одеял смастерили жители микрорайона Березняковский в Тюмени и активисты первичного отделения "Единой России" № 45. Такие изделия помогают бойцам на фронте укрывать технику и личный состав от БПЛА противника, сообщает городская парторганизация.
К своей работе березняковцы привлекли ребят из школы № 45. Старшие наставники провели показали, как правильно кроить и склеивать ткань, рассказали о функциях покрытия, - сообщает Тюменская линия.
"Такая работа объединяет поколения и показывает, что помощь фронту складывается из участия каждого. Антидроновые одеяла крайне необходимы бойцам — они помогают защищать военнослужащих от тепловизоров и беспилотников", - отметила секретарь первичного отделения № 45 Инга Рожкова.
