Нутрициолог рассказала о главном регуляторе работы организма

Психологическое благополучие человека тесно связано с работой кишечника. Его еще называют "вторым мозгом".
Клинический нутрициолог Татьяна Борейко считает, микробиом выступает главным дирижером организма. Именно от баланса бактерий в ЖКТ зависит не только иммунитет, но и выработка серотонина — гормона, отвечающего за радость и спокойствие.
Для поддержки микрофлоры эксперт рекомендует включать в рацион ферментированные продукты, полезные жиры и природные источники магния и йода, - сообщает АиФ-Тюмень.
"Микробиом — это дирижер нашего организма. От его состояния зависит настроение, самочувствие и качество жизни. Если говорить о продуктах, которые поддерживают состояние, я бы выделила: жирную рыбу, натуральные водоросли, натуральный какао, зелень, орехи и квашеную капусту", — рассказала нутрициолог.
