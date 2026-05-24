Нутрициолог рассказала о главном регуляторе работы организма

10:26 24 мая 2026
Психологическое благополучие человека тесно связано с работой кишечника. Его еще называют "вторым мозгом".

Клинический нутрициолог Татьяна Борейко считает, микробиом выступает главным дирижером организма. Именно от баланса бактерий в ЖКТ зависит не только иммунитет, но и выработка серотонина — гормона, отвечающего за радость и спокойствие.

Для поддержки микрофлоры эксперт рекомендует включать в рацион ферментированные продукты, полезные жиры и природные источники магния и йода, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Микробиом — это дирижер нашего организма. От его состояния зависит настроение, самочувствие и качество жизни. Если говорить о продуктах, которые поддерживают состояние, я бы выделила: жирную рыбу, натуральные водоросли, натуральный какао, зелень, орехи и квашеную капусту", — рассказала нутрициолог.

