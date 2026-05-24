Спрос на культорганизаторов сохраняется в Тюменской области

С начала года в Тюменской области трудоустроено более 3,5 тысячи человек через службы занятости. Работники сферы культуры могут найти работу в Тюменской области.
В организации требуются 149 культорганизаторов. Среди профессий служащих это одно из популярных направлений.
Найти работу также смогут 10 музыкальных руководителей. Есть пять вакантных мест для хореографов, три для режиссеров и столько же – для специалистов по жанрам творчества и для библиотекарей. Кроме того, нужны два художественных руководителя, один художник. Трудоустроиться может 31 преподаватель дополнительного образования.
Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 189 профессий служащих и 161 рабочая профессия. В региональном банке вакансий, по данным на 1 мая, 17 581 место. В первые четыре месяца через службу занятости трудоустроено 3 579 человек.
Интерактивный портал органов службы занятости Тюменской области поможет найти работу и работников.
