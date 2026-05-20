Сайфитдинов: "Сад памяти" объединяет людей, которым важно сохранить связь поколений, выразить уважение к подвигу защитников Отечества

Председатель облдумы Фуат Сайфитдинов и депутаты Александр Анохин, Оксана Величко, Владимир Ульянов и Анатолий Чепайкин приняли участие в акции "Сад памяти". Вместе со сторонниками "Единой России" парламентарии высадили более 1500 саженцев сосны у деревни Речкина. Всего участники посадили свыше 33 тысяч сеянцев деревьев на площади более 7,5 гектаров.

Открывая мероприятие, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что акция приурочена к 81-летию Великой Победы и проходит под эгидой Года единства народов России. Главная идея – высадить 27 млн деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне.

"В 2023 году здесь произошел крупный пожар, который уничтожил часть деревьев. Через 10 лет этот участок можно будет перевести в категорию леса. "Сад памяти" в нашем регионе начали растить шесть лет назад, за это время общими силами высадили больше 2,5 миллионов деревьев", - сказал Александр Моор.

По словам спикера облдумы Фуата Сайфитдинова, ежегодно акция объединяет людей, для которых важно сохранить связь поколений, выразить уважение к подвигу защитников Отечества, передать эту память детям и внукам.

"Сегодня мы посвящаем эти саженцы героям Великой Отечественной войны, а также защитникам нашего времени – участникам специальной военной операции. Память о людях, которые сражались и сражаются за Россию, должна жить в наших делах, в воспитании молодежи, в отношении к своей стране", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Спикер выразил уверенность, что через годы этот молодой сосновый лес станет живым напоминанием о мужестве, единстве и любви к Отечеству.