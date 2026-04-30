Тюменский филармонический оркестр отправляется в большое гастрольное турне по городам России

С 18 по 24 мая 2026 года Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника выступит на ведущих сценах страны в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны". Коллектив представит программу из шедевров французского романтизма и виртуозных фортепианных и скрипичных концертов. В турне оркестр выступит с блистательными солистами — лауреатами международных конкурсов.



18 мая гастроли откроются в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Вместе с оркестром выйдет на сцену скрипачка Елена Таросян, которая исполнит Концерт для скрипки с оркестром Брамса. Также в программе вечера — "Павана" Форе, фрагменты музыки Бизе к драме "Арлезианка" и знаменитое "Болеро" Равеля.



19 мая Тюменский филармонический оркестр выступит в Москве, на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского. Солисткой этого вечера станет лауреат международных конкурсов, пианистка Екатерина Мечетина. В её исполнении прозвучит Первый фортепианный концерт Шопена. Также в программе — "Павана" Форе, фрагменты музыки Бизе к "Арлезианке", прелюдия "Послеполуденный отдых фавна" Дебюсси и "Болеро" Равеля.



20 мая оркестр выступит в Чувашской государственной филармонии (Чебоксары), 23 мая — в Пермской филармонии, 24 мая — в Екатеринбургской государственной академической филармонии. В этих трёх городах солистом станет лауреат международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский, чью игру критики характеризуют как "поющий рояль", редкое для современности романтическое звучание. Программа включает Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Шопена, а также сочинения Форе, Бизе, Дебюсси и Равеля.