Тюменские вузы откроют прием документов с 20 июня

Вузы Тюмени начнут прием документов от абитуриентов 20 июня и закончат 25 июля, если на направления нет дополнительных внутренних экзаменов.

Если дополнительные вступительные испытания предусмотрены, то сроки для подачи заявлений следующие:

Тюменский государственный университет - до 15 июля в головной вуз, до 20 июля - в филиалы;

Тюменский индустриальный университет - до 18 июля;

Тюменский государственный медицинский университет - до 14 июля;

Тюменский государственный институт культуры - до 10 июля.

Документы можно подать лично в приемные комиссии, через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на госуслугах, по Почте России.

Контрольные списки будут опубликованы 27 июля. Первым пройдет приоритетный этап зачисления: согласие на зачисление нужно подать до 1 августа, приказы будут опубликованы до 3 августа, - сообщает Вслух.ру.