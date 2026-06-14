Среди зумеров в России выросла заболеваемость инфекционным мононуклеозом

Инфекция, которую раньше считали чаще "детской", начала активно распространяться среди молодежи в возрасте от 16 до 25 лет. Если раньше малыши заражались через общие игрушки в детском саду, то теперь основным путем передачи вируса Эпштейна — Барр стали поцелуи.

Инфекционист Дарья Медведева подтверждает всплеск обращений молодых людей с жалобами на плохое самочувствие.

"В последнее время молодые люди от 16 до 25 лет действительно чаще стали обращаться в медучреждения с симптомами мононуклеоза: слабостью, болью в горле и ознобом. Болезнь считается одной из самых распространенных герпесвирусов. Она передается через слюну зараженного или воздушно-капельным путем, например, во время чихания", — поясняет врач.

Коварство мононуклеоза заключается в том, что его симптомы практически идентичны острой ангине, однако методы лечения кардинально отличаются. Неправильный выбор терапии может привести к серьезным осложнениям, включая внутреннее кровотечение из-за увеличения внутренних органов, - сообщает АиФ-Тюмень.