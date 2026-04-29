Около тысячи школьников пришли на день открытых дверей в Тюменский медуниверситет

Фото - Тюменский медицинский университет

День открытых дверей в Тюменском медицинском университете предоставил возможность более тысячи школьникам из России и Казахстана ознакомиться с вузом и направлениями обучения и взвесить свои шансы на поступление, сообщили в вузе.

В день открытых дверей будущие абитуриенты присмотрелись к профессиям на 50 площадках с мастер-классами, интерактивами и презентациями студенческих научных кружков.

В Институте фармации будущие абитуриенты побывали на виртуальной экскурсии по детально воссозданному фармзаводу. Применение VR-технологий в обучении позволяет изучить все процессы, начиная от проходной, заканчивая контролем выпускаемых медикаментов. Познакомились школьники также с тонкостями косметического производства. Студентов, которые хотят заниматься промышленной фармацией - разрабатывать лекарства, контролировать производство - вуз готовит совместно с Санкт-Петербургским химико-фармацевтическим университетом. На стажировку студентов ждут в передовом тренинг - центре СПХФУ, а на практику - в крупных компаниях - производителях, в том числе "Фармасинтез-Тюмень", "Герофарм", Тюменском химико-фармацевтическом заводе. Тех, кто предпочитает строить карьеру в аптечных сетях, тоже ждет уверенный профессиональный путь.

Интерес вызвала и площадка по медицинской кибернетике, где старшеклассники программировали роботов через электромиограмму. "Медицинская кибернетика" - новая специальность в вузе для тех, кому интересны не только биология и химия, но и математика, статистика, программирование. Интерес к таким специалистам будет расти, ведь телемедицина, искусственный интеллект, цифровые системы уже не будущее медицины, а ее настоящее. В Тюменской области, например, ИИ используется в рентгеновской диагностике и помогает врачу точнее поставить диагноз.

В музее анатомии старшеклассникам показывали медицинские экспонаты, на мастер-классах по хирургии будущие врачи учились накладывать швы и формировать свои первые хирургические узлы.

На площадках Института материнства и детства гостям показали путь, который проходит человек с момента зачатия до совершеннолетия. Оперативное акушерство, репродуктивные технологии, неонатология, оценка здоровья новорожденного и мир инфекций: с помощью манекенов и тренажеров ребята смогли увидеть процесс родовспоможения, попытаться "реанимировать" младенца, проверить рефлексы у новорожденного – особенно хорошо это удалось юношам, они подошли к делу серьезно и ответственно. Уже во время обучения студенты могут подключиться к научной работе вместе с преподавателями. Например, сейчас институт реализует федеральный грантовый проект по репродуктивному здоровью детей и подростков.

В Институте стоматологии школьникам доверили стоматологические инструменты и дали попробовать себя в роли докторов. Врачи этого профиля стабильно входят в число востребованных и высокооплачиваемых специалистов. В университете для них оборудованы фантомные классы, а собственная клиника позволяет отрабатывать навыки в реальных условиях. Студенты участвуют в профессиональных конкурсах и олимпиадах и занимают призовые места.

Чтобы стать частью медицинского сообщества, необязательно начинать со специалитета. Для тех, кто хочет войти в профессию быстрее, в университете есть семь программ среднего профессионального образования. Студенты занимаются на тех же клинических площадках и с теми же преподавателями, что и будущие врачи. А после получения диплома могут работать по специальности или поступать на специалитет и быстрее адаптироваться к учебе.