Более 12 тысяч выпускников готовятся к сдаче ЕГЭ в Тюменской области

Больше 12 тысяч выпускников в Тюменской области будут сдавать ЕГЭ в этом году, 31% из них выбрали для себя предметы технического и естественно-научного профиля, сообщил губернатор Александр Моор.

"Если в прошлом году профильную математику, информатику, физику, биологию, химию решили сдавать 29% выпускников, то сейчас 31%. Это признак роста интереса к инженерным специальностям, в которых нуждается регион", - сообщил Моор.

Экзамены стартуют 1 июня, готовность 55 пунктов приема экзаменов, которые будут работать в регионе, – стопроцентная.

Губернатор пожелал выпускникам выдержки, спокойствия, уверенности в своих силах.