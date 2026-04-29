Более 12 тысяч выпускников готовятся к сдаче ЕГЭ в Тюменской области

Больше 12 тысяч выпускников в Тюменской области будут сдавать ЕГЭ в этом году, 31% из них выбрали для себя предметы технического и естественно-научного профиля, сообщил губернатор Александр Моор.
"Если в прошлом году профильную математику, информатику, физику, биологию, химию решили сдавать 29% выпускников, то сейчас 31%. Это признак роста интереса к инженерным специальностям, в которых нуждается регион", - сообщил Моор.
Экзамены стартуют 1 июня, готовность 55 пунктов приема экзаменов, которые будут работать в регионе, – стопроцентная.
Губернатор пожелал выпускникам выдержки, спокойствия, уверенности в своих силах.
