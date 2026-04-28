Акцию "Бессмертный полк на воде" проведут в Тюменской области

Пресс-служба администрации Нижнетавдинского муниципального округа.

В Нижнетавдинском округе 8 мая пройдет акция "Бессмертный полк на воде" - жителей сел и гостей муниципалитета приглашают пронести по реке Тавде портреты героев Великой Отечественной войны. Катера и лодки украсят флагами и фотографиями.

"Словно по страницам великой истории заскользит величественная процессия. Это не просто лодки и катера – это Река Памяти, по которой поплывут наши Герои в виде портретов в руках их потомков", – сообщил глава округа Сергей Борисевич.

Владельцы катеров и лодок смогут присоединиться к акции на своем транспорте.

Сбор состоится в 18:00 на старой паромной переправе. Для участия в водном шествии необходимо до 6 мая подать заявку в администрацию округа. Телефон для справок и регистрации: 8 34533-23-005.