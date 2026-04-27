В Тюмени хранят память о подвиге героев-чернобыльцев

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов и депутат регионального парламента Ольга Швецова приняли участие в мероприятии, посвященном 40-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В Тюменской филармонии собрались представители властных структур и духовенства, ликвидаторы, ветераны, общественники, а также юнармейцы и кадеты.

Открывая мероприятие, председатель областного комитета по делам национальностей Роман Рзаев поприветствовал собравшихся от имени губернатора и правительства региона. Он напомнил, что 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа, которая затронула судьбы миллионов людей. Её масштабы могли быть значительно больше, если бы не самоотверженный подвиг ликвидаторов.

"Люди работали в круглосуточном режиме в четыре смены и в тяжелейших условиях. Это не что иное, как свидетельство героизма в мирное время. Сегодня в зале находятся герои, которые проявили невероятное мужество и встали на пути смертельной радиации. Каждый из вас с честью и достоинством выполнил свой долг", - отметил Роман Рзаев.

Первый вице-спикер регпарламента Андрей Артюхов напомнил, что в ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек со всех республик Советского Союза, в том числе и тюменцы. Все они осознавали какой опасности подвергаются, но не отступили.

Андрей Артюхов отметил, что события сорокалетней давности не должны быть забыты. Сегодня опасность ядерной катастрофы вновь угрожает миру, и наши военнослужащие охраняют Запорожскую АЭС, чтобы не допустить повторения трагедии.

Законодатель также поздравил присутствующих с наступающей 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что героические поступки наших соотечественников в разные времена и сейчас, когда идёт специальная военная операция, служат нравственным ориентиром для молодежи и воспитывают в них чувство патриотизма и любви к Родине.

Председатель Совета организации "Союз "Чернобыль" Ирик Кадиров рассказал о знаменитых тюменцах, руководивших важнейшими этапами ликвидации аварии, - генерал-лейтенанте Аркадии Гущине, который ранее возглавлял Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, и председателе правительственной комиссии Борисе Щербине.

Участники встречи почтили минутой молчания память тех, кто ценой собственной жизни остановил ядерную стихию. В завершение мероприятия зрителям представили яркую концертную программу.