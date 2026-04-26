Врач предупредила об опасности батареек и магнитных конструкторов для детей

20:36 26 апреля 2026
Некоторые игрушки в руках ребенка превращаются в смертельную угрозу. По словам Оксаны Зайцевой, магниты от неокубов, попадая в организм, вызывают перфорацию кишечника и перитонит, а батарейки окисляются в пищеводе за считанные часы, оставляя глубокие химические ожоги. Нередко в реанимацию попадают дети, чьи родители повторно допускают ошибки, оставляя опасные вещи и бытовую химию в доступных местах, - сообщает Мегатюмень.

"Батарейки — это страшнее переломов. Они вызывают тяжелейшие химические ожоги. Обиднее всего видеть ребенка в реанимации из-за того, что сделали или не сделали его родители", — поделилась заведующая отделением реанимации Оксана Зайцева.

