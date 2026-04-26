Психолог объяснила, почему победители лотерей часто сталкиваются с неудачами

Если человек не привык к большим суммам денег, избыточный ресурс воспринимается им как угроза стабильности системы. Понятие финансового "потолка" имеет под собой психологическую основу — зону комфорта, выход за которую вызывает у психики стресс.

"Именно поэтому победители лотерей часто разоряются за год. Они подсознательно "сливают" деньги, чтобы вернуться в привычное, безопасное состояние "мне не хватает"", — объясняет психолог Лилия Богуцкая.

Как отмечает эксперт, для качественного роста доходов необходимо сначала расширить внутреннюю емкость и разрешить себе владеть большим.

Барьером к достатку является и использование фамильных сервизов, нарядных платьев только по праздникам. Психолог считает, что такая модель поведения транслирует миру ощущение собственной недостойности лучшего, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Инвестор — это тот, кто верит в будущее, а человек с синдромом отложенной жизни будущего боится, он к нему только "готовится", так и не начиная жить", - говорит Лилия Богуцкая.