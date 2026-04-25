Депутаты Тюменской гордумы приняли участие в субботниках

Депутаты Тюменской городской думы 25 апреля навели чистоту и порядок в сквере Депутатов, а также приняли участие в субботнике в Городищенском логу, мероприятия прошли в рамках акции "Чистый город — общее дело", сообщила председатель гордумы Светлана Иванова на своей странице "ВКонтакте".

В сквере Депутатов вместе с народными избранниками и аппаратом Тюменской гордумы на субботник вышли жители ближайших домов.

"С самого начала чувствовался командный настрой: зарядились энергией на разминке от кандидата в мастера спорта по боксу Матвея Юровского, а потом дружно взялись за работу. Убирали аллеи, приводили в порядок площадки. Было шумно, весело и очень продуктивно! Именно такие дни объединяют и показывают, на что способна настоящая команда. Давайте вместе беречь природу и соблюдать чистоту! Ведь чистый город — это не только результат субботников, но и ежедневная забота каждого из нас", - отметила Светлана Иванова.

В Городищенском логу субботник проходил с утра при участии губернатора Александра Моора, главы города Максима Афанасьева, депутатов и представителей общественности. "Такие мероприятия объединяют ради общей цели — сделать наш город чище, уютнее и красивее", - поделилась мнением председатель гордумы.