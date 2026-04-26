Тюменская труппа покажет спектакль "Бег" на сцене в Москве

Спектакль "Бег" по роману Михаила Булгакова представит коллектив Тюменского драматического театра на сцене театра Вахтангова в Москве в рамках Национального фестиваля "Золотая маска" 4 мая. Он - участник номинации "Драматический спектакль. Большая форма".

Премьера в Тюмени состоялась 31 мая и 1 июня 2025 года. Режиссер - Александр Баргман.

Торжественная церемония вручения премии "Золотая маска" сезона 2024–2025 пройдет в июне в Омске — город стал культурной столицей России 2026 года.

"После возвращения из Москвы практически сразу же едем на большие гастроли в Саратов. По возвращении оттуда на следующий день улетаем в Калининград с "Семейкой Аддамс" на международный фестиваль "Башня". Вот такой у нас будет май", - рассказала исполняющая обязанности директора ТБДТ Кристина Тихонова.

Артисты театра 24, 25, 26 апреля и 10 мая представят премьеру спектакля "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова. Режиссером выступил уроженец Красноярска Алексей Крикливый, - сообщает Тюменская линия.