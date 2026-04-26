Жители Тюмени следят за состоянием детских и спортивных площадок в общественных местах

Жители Тюмени контролируют состояние детских и спортивных площадок, другой инфраструктуры в парках и скверах. Если выявлены недостатки или поломки, сообщают об этом на портал "Тюмень – наш дом". Например, указывают, где есть поломки, нет песка в песочнице, перекладин у брусьев и т. д.

Каждое обращение рассматривается. На сайте можно посмотреть статус: "Запланировано", "Готовится ответ", Проблема решена", "Мотивированный отказ" и др.

Чтобы написать обращение, нужно авторизоваться на сайте https://dom.tyumen-city.ru/ через госуслуги или VK. К сообщению можно приложить подтверждающую фотографию, - сообщает Вслух.ру.