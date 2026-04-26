Спрос на услуги хоумстейджинга в Тюменской области вырос в 4,5 раза за год

Продавцы отказываются от дорогих переделок в пользу расстановки мебели и декорирования пространства. В 4,5 раза вырос спрос на предпродажную подготовку жилья без большого ремонта в Тюменской области за год.

По данным пресс-службы "Авито услуг", специалист по хоумстейджингу приходит, убирает лишнее, переставляет мебель, добавляет свет и стиль в интерьер, делает фотографии. Так получается привлекательное и уютное пространство, в котором хочется остаться надолго.

Наиболее востребован у продавцов жилья хай-тек. За год спрос на услуги дизайнеров, работающих в этом стиле, увеличился более чем вдвое. Стекло, металл, глянцевые поверхности и акцент на технологичности создают ощущение современной, продуманной до мелочей квартиры.

Популярна и классика — проверенные временем приемы тоже продают: спрос на специалистов по классическим интерьерам удвоился. Симметрия, благородные текстуры, лепнина и спокойная гамма создают атмосферу основательности и достатка — то, что считывается как сигнал надежности.

Вместе с тем эксперты платформы онлайн-объявлений дали несколько советов о том, как проверить квартиру перед покупкой. В числе самых дорогих ремонтных работ — замена проводки, труб и стояков, выравнивание стен и пола, монтаж окон и восстановление вентиляции. Это может вылиться в дополнительные траты от 400 тыс. рублей и выше. Хоумстейджинг умеет прятать за красивой картинкой те детали, которые сигнализируют о будущих затратах на ремонт. Именно поэтому нужно очень внимательно проверять жилье, даже если внешне оно выглядит привлекательно.

Окна и откосы проверить просто: достаточно осмотреть стыки рам, подоконник снизу. Плесень в углах и следы промерзания продавец мог закрыть красивым текстилем. Можно провести ладонью по периметру рамы, особенно в углах, или поднести зажженную зажигалку — если пламя колышется, щели есть. Значит, придется вложиться в утепление или замену стеклопакетов, - сообщает Тюменская линия.