Более 19 тысяч тюменцев приняли участие в Диктанте Победы

В Тюменской области "Диктант Победы" написали более 19 тысяч жителей региона, среди которых было много молодежи. В прошлом году было 18 тысяч участников акции. Диктант прошел на 218 площадках — в прошлом году их было 193. Диктант ежегодно проводит "Единая Россия" в рамках партийного проекта "Историческая память" совместно с Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом.

Одна из них традиционно располагалась в тюменском Штабе общественной поддержки "Единой России", сообщается на сайте реготделения партии. Здесь на вопросы теста отвечали члены фракций "Единая Россия" регионального парламента и гордумы, участники СВО, молодогвардейцы, студенты, волонтеры СВО и волонтеры Победы.

В этом году диктант посвятили маршалу Георгию Константиновичу Жукову в честь 130-летия со дня его рождения. В тестовые задания диктанта включены вопросы, посвященные его биографии, а также касающиеся известных военачальников, писателей, артистов, фронтовиков. По инициативе председателя партии Дмитрия Медведева в тестировании есть вопросы, касающиеся специальной военной операции. Тесты для диктанта перевели на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский, а также впервые — на корейский.