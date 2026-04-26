Эксперт выделил пять доступных направлений для поездок на майские праздники

Отдых в майские праздники можно сделать интересным и экономичным. Эксперты предлагают обратить внимание на проверенные направления: от древних храмов Золотого кольца до берегов Байкала. В каждом из этих регионов можно найти варианты размещения в гостевых домах или хостелах, а также воспользоваться льготами при посещении культурных объектов. Поездка на общественном транспорте — автобусах или поездах — дополнительно снизит расходы на логистику.

На короткие выходные можно съездить в города, входящие в Золотое Кольцо (Суздаль, Владимир, Ярославль и другие), на Байкал, Санкт-Петербург, в Крым, - сообщает АиФ-Тюмень.

"В топ-5 туристических направлений, безусловно входит Калининградская область. Там достаточно большой ассортимент вариантов отдыха и найти для себя оптимальный сможет каждый, и даже вне зависимости от погоды. Там можно походить по музеям и полюбоваться прекрасной архитектурой, прогуляться по лесам вдоль морского побережья", — комментирует доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.