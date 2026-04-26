Гаджет для снятия стресса "тревожные камни" набирает популярность у тюменцев

Психолог Катерина Быкова рассказала, как правильно пользоваться "тревожными камнями". Маленькие гладкие камешки с выемкой под большой палец называют тревожные камни или worry stones. Яркие, в форме зверушек, героев мультиков, светящиеся в темноте или просто минералы — они выглядят почти как забавная безделушка, а на деле серьезный инструмент психологии, который набирает популярность не только среди специалистов.

Еще в древности люди гладили камни, чтобы успокоиться или медитировать. Сегодня их используют при тревожных расстройствах, СДВГ и бессоннице.

— Это не просто игрушка, а инструмент из телесно-ориентированной терапии, — рассказала психолог регионального центра "Семья" Катерина Быкова. — Тревога живет не в голове, а в теле. Когда мы нервничаем, энергия застревает в мышцах, и тело буквально "замирает".

Поглаживая его, сжимая, водя пальцем по выемке, человек переключает внимание с потока тревожных мыслей — "а вдруг мир рухнет", "что если я получу двойку" — на физические ощущения: прохладу камня, его текстуру, дыхание, пульс. Это называется заземление — возвращение в "здесь и сейчас".

Есть, например, методика "прижми и замри": положите камень в ладонь, медленно вдохните, почувствуйте, как рука тяжелеет, плечо опускается. Затем сжимайте и разжимайте его в ритме дыхания. Это синхронизирует нервную систему, снижает уровень кортизола — и тело начинает расслабляться.

— Телесники говорят: тревога — это остановленное действие, — объясняет Катерина. — Разгоняя ее такой моторикой, мы расслабляемся.

Но важно понимать: если вы впервые берете камень в руки уже во время панической атаки — он вряд ли поможет. Навык нужно отрабатывать до, в спокойном состоянии. Лучше всего начать с нескольких сессий у телесного терапевта, чтобы понять, как проявляется тревога в вашем теле, и как с ней можно работать, - сообщает КП-Тюмень.