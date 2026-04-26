В Тюменской области инженерам предлагают зарплаты до 134 тысяч рублей

В Тюменской области востребованы инженеры. В банке вакансий службы занятости заявлены специалисты разного профиля.

Самые высокие зарплаты для инженеров в Тюменской области:

134 400 руб. - инженер-механик

110 000 руб. - инженер по качеству

108 333 руб. - инженер по надзору за строительством

104 975 руб. - главный инженер

96 250 руб. - инженер-программист

88 200 руб. - инженер-электроник

86 231 руб. - инженер-проектировщик

81 643 руб. - инженер-технолог

80 000 руб. - инженер лаборатории

и др.

Инженерам без указания профиля готовы платить до 63 809 руб., открыто 195 вакансий.

Всего в списке регионального департамента труда и занятости населения 181 профессия служащих и 163 рабочих специальности. По данным на 1 апреля, всего открыто более 17,7 тысячи вакансий, - сообщает Вслух.ру.