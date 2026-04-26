В Тюменской области инженерам предлагают зарплаты до 134 тысяч рублей

В Тюменской области востребованы инженеры. В банке вакансий службы занятости заявлены специалисты разного профиля.
Самые высокие зарплаты для инженеров в Тюменской области:
134 400 руб. - инженер-механик
110 000 руб. - инженер по качеству
108 333 руб. - инженер по надзору за строительством
104 975 руб. - главный инженер
96 250 руб. - инженер-программист
88 200 руб. - инженер-электроник
86 231 руб. - инженер-проектировщик
81 643 руб. - инженер-технолог
80 000 руб. - инженер лаборатории
и др.
Инженерам без указания профиля готовы платить до 63 809 руб., открыто 195 вакансий.
Всего в списке регионального департамента труда и занятости населения 181 профессия служащих и 163 рабочих специальности. По данным на 1 апреля, всего открыто более 17,7 тысячи вакансий, - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru