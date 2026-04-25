Журналист Анатолий Костров поделился воспоминаниями о работе в годы перестройки

23 апреля была годовщина начала перестройки в СССР. В этот день в 1985 году на пленуме ЦК КПСС генеральный секретарь Михаил Горбачев провозгласил курс на "ускорение социально-экономического развития страны". "Прессу сейчас называют трибуной демократии и гласности, ярким, действенным средством перестройки", – говорилось в статье "Тюменской правды" от 5 мая 1988 года.

Одной из самых читаемых газет нашего региона в конце 1980-х был "Тюменский комсомолец". Он отражал интересы молодежи тех лет: в образе жизни, политике и творчестве. Например, здесь вышел репортаж о первом панк-фестивале Тюмени в 1988 году.

Как свобода слова превращается в ответственность журналисту издания рассказал журналист Анатолий Костров, главный редактор "Тюменского комсомольца" с 1988 по 1991 год.

– Я правильно понимаю, что для вас перестройка началась, когда вы стали редактором газеты после выборов в 1988 году?

– Она как раз только начиналась. Это были первые демократические, так называемые, выборы главного редактора. Семь кандидатов, сложный двухэтапный отбор, и в конечном итоге как бы победителем определили меня. Таким образом я стал главным редактором "Тюменского комсомольца". Это первая инновация, которая только внедрялась и была связана с началом перестроечных процессов в стране.

Что изменилось? Надо знать, что было ранее. А была жесточайшая цензура, очень сильный контроль со стороны обкома комсомола и обкома партии. Достаточно сказать, что на одном из этажей Дома печати сидели люди, которые перед тем, как отдать газету в печать, читали каждое слово. И выносили вердикт: отправлять газету в печать или нет. Если нет, то они заставляли нас какие-то места совсем удалить, либо отредактировать. И это очень сильно напрягало нас. А потом, когда контроль убрали, нас просто ошеломила свобода.

Политика газеты резко изменилась. Она превратилась в дискуссионную площадку, которая вызывала отклик тюменцев. Надо понимать: Перестройка не всеми воспринималась одинаково. Кто-то был за, кто-то против, и у каждого из них были свои аргументы. И вот эта вот вовлеченность в политику, в самые актуальные проблемы России – сделали нашу газету популярной. К 1991 году она вышла за тираж в 100 000 экземпляров.

Тогда мы немного ушли в темы, которые раньше вообще в газете не присутствовали. В газете появились материалы из горячих точек. Наши корреспонденты побывали в Прибалтике, в Приднестровье, на Северном Кавказе. Это Саша Ефремов и Тимур Волков.

Наша редакция откликалась на события, которые происходили в Тюмени – криминал тогда был очень сильный и жестокий, и эта тема тоже в газете присутствовала. Но не это определило ее популярность. А определила честная, принципиальная позиция журналистов – то, что мы несли правду, которой тогда еще было недостаточно.

Выходя тиражом в 100 тысяч экземпляров, популярная областная газета стремилась занять место в информационном пространстве Уральского региона. С 24 октября 1991 года издание выходило под названием "Новое время". Менялся его формат, периодичность, до семи тысяч экземпляров уменьшился тираж. Анатолий Костров покинул пост главного редактора в 1994 году. Последним руководителем газеты стала Галина Голованова. В начале "нулевых" газету присоединили к информационному агентству "Тюменская линия". Далее "Новое время" покинуло холдинг и прекратило свое существование в 2004 году, - сообщает Тюменская область сегодня.