В Увате появятся этностойбище и обновлённый Дом культуры

В Уватском округе будет проведена работа над несколькими инфраструктурными проектами.

- В этом году планируем завершить капитальный ремонт знакового для нас объекта - Дома культуры в поселке Туртас, а также в год Единства народов России начать строительство Этностойбища, которое может стать еще одной точкой притяжения как для жителей округа, так и для туристов, - говорит глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. Развитие территории — это не отдельные решения, а последовательная, системная работа: благоустройство, бесперебойная работа систем ЖКХ, создание общественных пространств, жильё, социальная инфраструктура. Большой объем работ планируется в этом году на сетях ЖКХ.

- Замена участков теплотрасс, работы в котельных, промывка и ремонт сетей, замена фильтров на очистных сооружениях - после зимы всегда работы хватает. В приоритете остается и мониторинг качества воды, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.