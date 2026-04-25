Ко Дню Победы тюменцы могут помочь ветеранам через счёт "Победа"

Тюменцы могут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны в канун 9 Мая. В городе открыт официальный благотворительный счет "Победа".

"На благотворительный счет "Победа" поступают добровольные пожертвования от предприятий и организаций, в также жителей Тюмени, - сообщила на заседании в гордуме Ирина Алексеева, директор городского департамента культуры. – Эта помощь оказывается ежегодно и не заканчивается 9 Мая. Сумма не фиксирована, она зависит от потребностей ветерана. Средства направляются на приобретение бытовой техники, мебели, средств реабилитации, первоочередные нужды".

Финансовую помощь получили 30 ветеранов на общую сумму более 600 тысяч рублей. В 2025 году "Победа" помогла 165 ветеранам на общую сумму более 3,4 млн рублей.

На официальном сайте проекта https://sv.agt72.ru/pobeda/ в том числе размещены отчеты о расходах и информация, как благотворителям получить вычеты.

Реквизиты счета "Победа"

Получатель: Тюменская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

ИНН: 7202065701.

КПП: 720301001.

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО "Сбербанк".

БИК: 047102651.

Р/С: 40703810267100036222.

К/С: 30101810800000000651.

Назначение платежа: Добровольные пожертвования на благотворительный счет "Победа", - сообщает Вслух.ру.