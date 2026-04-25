Родным бойцов СВО рассказали, как сохранить силы и психологическое здоровье

С началом СВО роль военного психолога стала востребована. Тюменка Татьяна Драчук, получившая дополнительное образование военного психолога, сегодня преподает в тюменском Университете старшего поколения. Ее аудитория насчитывает более 800 слушателей. А с началом боевых действий на Донбассе она стала психологом-волонтером.

- Работаю в основном с родственниками участников боевых действий, а раньше – и с самими военными, проходившими реабилитацию. Помогаю справляться со стрессами, тревогой, использую дополнительные терапевтические приемы и практики, - рассказала Татьяна Ивановна.

Она считает: общество не всегда адекватно относится к вернувшимся с фронта бойцам. Задача психолога — помочь им найти ответы на вопросы: как вернуться к мирной жизни, найти новую профессию после ранения, остаться героем в мирной жизни?

Мать гордится сыном

Слушательница Ольга Георгиевна рассказала, что ее сына мобилизовали в 2022 году. В составе инженерно-саперного батальона он отправился на Донбасс. Воевал под Курском, сейчас находится на Херсонском направлении. Возглавляет инженерно-саперную роту, получил звание старшего лейтенанта. Награжден медалями "За отвагу", "За разминирование" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

— Я очень переживаю за его судьбу, нахожусь в тяжелом состоянии. С октября прошлого года занимаюсь у Татьяны Ивановны. От таблеток отказалась, могу себя контролировать, — делится Ольга Георгиевна.

3 совета от психолога:

Татьяна Драчук уверена: главная задача матерей и жен военных — сберечь себя психически и физически.

1. Найдите тех, кому нужна ваша помощь. Переключайтесь. Живите сегодняшним днем.

2. Физическая активность помогает справиться с переживаниями. Гуляйте, принимайте теплый душ, ходите в баню.

3. Общайтесь с женами профессиональных военных — они психологически устойчивее. Паникеров избегайте, - сообщает Тюменская область сегодня.