Эксперт объяснил тюменцам весенние изменения банковских ставок

Снижение банковских ставок станет главной тенденцией этой весны, считает эксперт.

"Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков во второй декаде апреля снизилась с 13,43 процента до 13,39 процента. Это устойчивое движение вниз сигнализирует о настрое финансового сектора. Рынок депозитов заранее закладывает продолжение смягчения денежно-кредитной политики после мартовского снижения ключевой ставки до 15 процентов", - прокомментировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его оценке, логика снижения понятна: Росстат с 7 по 13 апреля зафиксировал замедление инфляции до нуля после 0,19 % неделей ранее. В годовом выражении инфляция, по данным Банка России, в марте снизилась до 5,86 % после 5,91 % в феврале, - сообщает Тюменская линия.