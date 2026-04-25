Аренда дач в Тюмени подорожала и стала популярнее к весне 2026 года

В конце марта в Тюменской области зафиксирован резкий скачок цен на загородную недвижимость. Хотя наблюдается общее годовое снижение стоимости аренды.

В Тюменской области этой весной вырос интерес к аренде дач и коттеджей. Так, по состоянию на начало апреля средняя стоимость аренды объекта составила 78 650 рублей, что на 14,49% выше показателей конца марта. Основными арендаторами остаются семьи с детьми, стремящиеся провести лето вне города. При этом в годовом выражении цены снизились на 9,5% по сравнению с апрелем 2025 года, когда аренда обходилась в среднем в 86 844 рубля. На рынок влияют высокая стоимость ипотеки на покупку жилья, удорожание стройматериалов и рост цен на зарубежный отдых, - сообщает АиФ-Тюмень.

"В последние годы строиться самому или купить готовый дом стало дороже, поэтому и рынок аренды дачных домов реагирует растущим спросом. Это связано, прежде всего, с ростом цен в рублях на зарубежные туры в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, а также некоторыми ограничениями международных перелетов", — рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.