С приходом весны дачники готовы приступить к работам на участках

Перед высадкой ранней зелени и редиса в теплице необходимо провести дезинфекцию теплицы и грунта. Как это сделать, рассказывают агрономы тюменского Россельхозцентра.

За зимний период на стенках теплицы могут накапливаться плесень, споры мучнистой росы и фитофторы, а также зимовать личинки вредителей. Поэтому весенняя обработка теплицы является важным элементом получения здорового урожая.

Первоначально рекомендуется удалить из почвы прошлогодние остатки корней и стеблей, в которых могли накопиться патогены. Далее снимаем верхний слой почвы, порядка 5 см. Теперь моем стенки и каркас теплицы мыльным раствором (дегтярное, хозяйственное) или можно приобрести специальные средства в магазине.

В качестве дезинфекции для теплиц из стекла и поликарбоната можно использовать медный купорос. Разводим 100 г препарата в 10 литрах теплой воды. Опрыскиваем почву, стены и каркас. Этот препарат избавит от мучнистой росы и фитофторы.

Также в качестве дезинфекции можно использовать биопрепараты, такие как Фитоспорин и Триходермин. Эти средства не вредят человеку и растениям. Обработку можно проводить 2-3 раза. Крайнюю за 5-7 дней до высадки.

Не рекомендуется использовать серные шашки для оцинкованных теплиц, поскольку они разъедают металл и убивают не только вредные, но и полезные бактерии.

Обеззаразить грунт можно, пролив его кипятком, за 2 недели до высадки растений в теплицу, чтобы почва смогла восстановить микрофлору, - сообщает КП-Тюмень.