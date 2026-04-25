Тюменки всё чаще обращаются к процедурам ради молодости и красоты

Жительницы Тюмени в погоне за красотой и молодостью отправляются навстречу "Древнему пути красоты" - японскому массажу Кобидо.

Специалист по работе с лицом и телом, тренер-преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова рассказала, в чем особенность и польза этой техники.

Процедура выглядит довольно необычно. Как выразилась Кузнецова, движения специалиста напоминают танец пальцев на лице. Во время процедуры массажист не только разминает щеки, лоб, подбородок, но и может наносить легкие хаотичные шлепки.

– Кобидо значительно глубже, чем обычные массажи. Он работает не только с кожей и мышцами лица, шеи и головы, а также с лимфатической системой и акупунктурными точками. Благодаря этому стимулируется кровообращение, клетки насыщаются кислородом и питательными веществами. В итоге овал лица становится подтянутым, а морщины разглаживаются, так как улучшается тонус мышц, – объяснила Евгения Кузнецова".

Специалист упомянула, что раньше подобная процедура была доступна только императорским семьям Японии. Сама история массажа насчитывает более 5 веков. Его создатели делали основной упор на поддержание баланса жизненной энергии "Ки".

К слову, Кобидо имеет и противопоказания. Этот массаж нельзя делать при воспалении герпеса, активной стадии акне, дерматитах, экземе. Также не рекомендуется посещать процедуру женщинам с розацеей в стадии обострения. Это хроническое заболевание кожи проявляется стойким покраснением, расширением сосудов и появлением прыщей, - сообщает Мегатюмень.