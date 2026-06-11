Прокуратура заинтересовалась обслуживанием ЖК "Корней" где после ливней паркинг затопило вместе с машинами

В тюменском ЖК "Корней" после ливней затопило паркинг - находившиеся там автомобили наполовину и выше ушли под воду, ситуация вызвала широкий резонанс - прокуратура Тюменской области подключилась к решению проблемы и выяснению причин случившегося.

"Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки с привлечением органов жилищного надзора и местного самоуправления. Для оценки ситуации прокуратурой Восточного административного округа Тюмени организован выезд на место. В ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению уполномоченными органами и организациями обязанностей по содержанию прилегающей территории жилищного комплекса и паркинга. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.