Тюменские специалисты займутся благоустройством окружного автовокзала в Краснодоне

Автовокзал благоустроят специалисты компании из Тюменской области в Краснодонском округе. Общая площадь работ превышает 12 тыс. кв. м. Преобразится территория по специальному инфраструктурному проекту.

"Этот проект имеет особое значение для развития округа, поскольку автовокзал – ключевая транспортная и социальная точка, от состояния которой зависит комфорт и безопасность наших жителей и гостей", - рассказал глава Краснодонского округа Сергей Козенко.

Он отметил, что компания "Артстрой" зарекомендовала себя надежным исполнителем.

Благоустройство уже стартовало: идет демонтаж старого асфальтового покрытия. С площадки вывозят строительный мусор. Следующим этапом станет устройство основания дороги и укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также здесь установят современные бордюры, благоустроенные клумбы, разметят зоны стоянок, - сообщает Тюменская линия.